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Командир спецназа «Ахмат» рассказал, когда закончатся бои в Курской области

Алаудинов заверил, что бои в Курской области завершатся через два-три месяца

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Боевые действия в Курской области завершатся в течение двух-трех месяцев победой российских военнослужащих. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, фрагмент которого показали на телеканале Phoenix.

«В ближайшие два-три месяца это все завершится, причем не только на Курском направлении, а вся специальная военная операция», — сказал он.

6 августа Алаудинов заявлял, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он выразил уверенность, что в этом году Россия вопрос с СВО закроет победой.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что РФ закончит спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отмечал, что по данным, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военнослужащие «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее в ГД назвали сроки окончания конфликта на Украине без помощи Запада.

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