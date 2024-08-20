Боевые действия в Курской области завершатся в течение двух-трех месяцев победой российских военнослужащих. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, фрагмент которого показали на телеканале Phoenix.

«В ближайшие два-три месяца это все завершится, причем не только на Курском направлении, а вся специальная военная операция», — сказал он.

6 августа Алаудинов заявлял, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он выразил уверенность, что в этом году Россия вопрос с СВО закроет победой.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что РФ закончит спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отмечал, что по данным, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военнослужащие «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее в ГД назвали сроки окончания конфликта на Украине без помощи Запада.