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Появились кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Глухове

Министерство обороны России показало видео с уничтожением пункта управления и склада с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной Сумской области. Кадры распространила пресс-служба ведомства.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России, где с 6 августа идут бои.

Отмечается, что удар нанес экипаж бомбардировщика Су-34 ночью 20 августа в районе населенного пункта Глухов. Склад, пункт управления, а также находящиеся там военнослужащие ВСУ были уничтожены авиационными бомбами на модулях планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении выбранной цели, экипаж у-34 успешно вернулся на аэродром вылета.

Также 20 августа администрация Сумской области сообщила в своем Telegram-канале о повреждении энергообъектов в регионе. В регионе без света остались более 18,5 тыс. абонентов в 72 населенных пунктах. Повреждения были зафиксированы в Глушковском районе украинского региона.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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