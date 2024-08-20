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В подполье рассказали о подготовке ВСУ к решающей битве в Одессе

Лебедев заявил, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Одесскую область военную технику, личный состав, иностранных наемников, готовясь «к решающей битве». Об этом заявил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Многие пишут, что под Курском или на Донбассе начинается решающая битва. Не согласен! Решающая будет у Одессы», — сказал он.

При этом Лебедев подчеркнул, что западные страны сделают все возможное, чтобы отодвинуть это событие по времени.

Он отметил, что наибольшая активность украинских войск фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила. По словам координатора пророссийского подполья, на железной дороге «постоянно слышна работа».

Подпольщик также не исключил, что основной ударной силой должны стать иностранные наемники.

«Артиллерийскими установками руководят иностранцы, украинцы играют вспомогательную роль: принеси, подай иди...» — написал Лебедев.

До этого Сергей Лебедев сообщил, что удар по порту в городе Одессе, предположительно, пришелся по пусковым установкам и арсеналу западных противокорабельных ракет.

Ранее депутат Шеремет заявил, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола украинских властей и освободить город.

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