В Курской области погиб актер Евгений Шишов

В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов, защищая Россию от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в публикации.

Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги, отмечает RG.RU.

Последнюю публикацию в соцсетях актер сделал 31 июля. У 42-летнего Шишова осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Он начал сниматься в кино с 2015 года. За свою карьеру сыграл в популярных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и другие. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

До этого сообщалось, что в бою в Курской области погиб бывший руководитель уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков. Он погиб 12 августа при штурме села Мартыновка Суджанского района.

Ранее Зеленский объяснил атаку на Курскую область.