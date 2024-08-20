По заводу в Киевской области нанесен удар

Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло в 6 утра 20 августа. Других подробностей он не привел.

Утром 20 августа украинское издание «Телеграф» сообщало о взрывах в Киеве. В городе на тот момент действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.