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В подполье заявили об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом

Подпольщик Лебедев: в пригороде Киева нанесены удары по местам дислокации ВСУ

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Vladyslav Sodel/Reuters

Удары нанесены в пригороде Киева по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, туда направились скорые и вертолеты для эвакуации. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

Как сообщил собеседник агентства, несколько взрывов произошли ночью в районе Вышгорода — пригорода столицы Украины.

По его словам, рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон, который снабжен целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия. Именно там иностранные наемники, получая под командование мобилизованных украинцев, проводят боевое слаживание подразделений, отметил Лебедев.

В ночь на 20 августа украинское издание «Телеграф» сообщило о взрывах в Киеве. Накануне вечером взрывы произошли в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России ударили по нефтехранилищу, откуда ВСУ брали топливо для фронта.

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Операция на Украине
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