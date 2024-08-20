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ОДКБ проведет серию учений в Центральной Азии

ОДКБ проведет серию учений в Центральной Азии по защите стабильности в регионе

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие недели проведет серию учений в Центральной Азии. Об этом РИА Новости сообщил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, рассказал дипломат.

Планируется отработка совместных действий по защите стабильности в Центральной Азии и коллективной безопасности на фоне ситуации в Афганистане.

Агасандян отметил также интерес к работе организации со стороны евразийских стран, разделяющих мнение о важности создания единого пространства безопасности на континенте. ОДКБ несет ответственность за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на всем евразийском пространстве.

До этого стало известно, что Армения не числится в списке стран-участниц учений ОДКБ «Кобальт-2024», которые прошли в Новосибирске с 14 по 16 августа.

Ранее в МИД РФ рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ.

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