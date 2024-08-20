Российские военные остановили продвижение ВСУ в Судже

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в настоящее время украинские военные планомерно уничтожаются силами РФ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ использовали детей в качестве щита.