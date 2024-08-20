Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили тела погибших европейских наемников в полях Курской области. Об этом заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, эти тела никто не забирает, потому что они никому не нужны, наемники были брошены под Курск на убой, «как мясо».

Парламентарий сообщил, что 18 и 19 августа в плен сдалась большая часть украинских подразделений.

«Понятно, что ни поляки, ни немцы не сдаются пока, они стараются уходить на второй эшелон, поэтому курская битва закончится в ближайшее время», — добавил Водолацкий.

Депутат высказал мнение, что вторжение украинской армии в российский регион требовалось странам Запада для проверки защищенности границ РФ, узнать, какие у страны слабые места, президент Украины Владимир Зеленский сам на это не решился бы.

Водолацкий рассказал, что командиры и инструкторы ВСУ только что вернулись из Великобритании, где они проходили обучение, там был сделан городок наподобие Суджи (приграничный город в Курской области), который они там тренировались захватывать.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.