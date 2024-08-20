В Чехии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе позволил российской армии приблизиться к взятию стратегически важного города Покровска. Об этом пишет чешское издание Forum24.

«Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается», — говорится в статье.

Отмечается, что прорыв позволил ВС РФ приблизиться к ключевому городу Покровску в Донецкой народной республике (ДНР), потеря контроля над которым поставит под угрозу другие удерживаемые Украиной населенные пункты.

В материале также говорится, что если Покровск падет, то это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего наступления российских военных. После взятия города ВС РФ смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все укрепления ВСУ в ДНР, считает автор статьи.

Накануне отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВС РФ скоро могут совершить прорыв на Покровском направлении в Донбассе. По его словам, российские военные очень быстро продвигаются на Покровском и Торецком направлении. На этих направления тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта, добавил полковник.

19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.

Ранее в ДНР заявили об оставлении позиций ВСУ около Покровска.