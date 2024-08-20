Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

Forum24: фронт ВСУ в Донбассе разваливается

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе позволил российской армии приблизиться к взятию стратегически важного города Покровска. Об этом пишет чешское издание Forum24.

«Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается», — говорится в статье.

Отмечается, что прорыв позволил ВС РФ приблизиться к ключевому городу Покровску в Донецкой народной республике (ДНР), потеря контроля над которым поставит под угрозу другие удерживаемые Украиной населенные пункты.

В материале также говорится, что если Покровск падет, то это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего наступления российских военных. После взятия города ВС РФ смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все укрепления ВСУ в ДНР, считает автор статьи.

Накануне отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВС РФ скоро могут совершить прорыв на Покровском направлении в Донбассе. По его словам, российские военные очень быстро продвигаются на Покровском и Торецком направлении. На этих направления тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта, добавил полковник.

19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.

Ранее в ДНР заявили об оставлении позиций ВСУ около Покровска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами