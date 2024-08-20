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Над украинским городом висит смог после ночной атаки

Страна.ua: смог после ночной атаки продолжает висеть над Тернополем

После ночной атаки российских дронов над украинским Тернополем продолжает висеть смог. Об этом сообщает издание «Политика страны» в Telegram-канале со ссылкой на данные сервиса IQAir.

Отмечается, что Тернополь поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди всех украинских городов.

«Концентрация вредных веществ сейчас в 3,1 раза превышает годовое значение ВОЗ по качеству воздуха», — говорится в сообщении.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что в городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотными летательными аппаратами произошли взрывы, после чего начался пожар.

Рогов уточнил, что в нескольких районах пропадала электроэнергия.

Утром 20 августа украинское издание «Телеграф» также сообщило о взрывах в Киеве.

18 августа министерство энергетики Украины сообщило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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