Энергообъекты получили повреждения на севере Украины

Администрация Сумской области сообщила в своем Telegram-канале о повреждении энергообъектов в регионе.

По информации администрации, в результате повреждения энергообъектов начались отключения электроэнергии. Без света остались более 18,5 тыс. абонентов в 72 населенных пунктах.

Повреждения были зафиксированы в Глушковском районе. Количество поврежденных объектов не называется.

До этого ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования отряда МЧС сообщал, что возле энергетического объекта в Курской области упала ракета, проводится ее обезвреживание.

14 августа «Укрэнерго» сообщало о повреждениях двух энергообъектов на севере и юге Украины.

В заявлении отмечается, что утром сооружение в неназванном южном регионе страны подверглось обстрелу. На территории данного объекта проводились аварийно-восстановительные работы. При этом в «Укрэнерго» не стали уточнять, какие именно сооружения получили урон.

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