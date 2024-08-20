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В Молдавии рассказали, сколько уклонистов с Украины задержали за неделю

Пограничная полиция Молдавии за неделю задержала 19 уклонистов с Украины

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Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

Пограничная полиция Молдавии за неделю задержала 19 украинских уклонистов. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте.

По информации полиции, все задержанные граждане Украины попросили убежища в Молдавии.

«На участке «Копчак» молдавские пограничники задержали 8 украинских граждан, перешедших границу. Еще 6 человек — на участке «Вулканешты» и 5 человек — на участках «Чишмикиой» и «Валя Пержей», — говорится в сообщении.

С начала СВО молдавские пограничники почти каждую неделю сообщают о задержании украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» говорил, что уклонисты из Украины бегут на Запад через территорию республики.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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