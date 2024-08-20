Пленный солдат ВСУ рассказал, что с сентября украинским военным перестанут платить зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«С сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут. Потому что нет денег в бюджете», — поделился боец.

По словам военнопленного, украинские граждане платят налог на армию и он постоянно повышается. Власти могут заблокировать счета и зарплатные банковские карты граждан, а восстановить их можно только через ТЦК (территориальные центры комплектования — аналоги военкоматов. — «Газета.Ru»).

До этого попавший в российский плен украинский военнослужащий рассказал, что Вооруженные силы Украины несут крупные потери в ходе боев в Курской области.

По его словам, он несколько раз отвозил мобилизованных на «точку» — место проведения военной операции, никто обратно не возвращался. Боец рассказал, что украинское командование регулярно наказывало его за отказ воевать, в кого-то стрелять, он хотел лишь работать водителем.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.