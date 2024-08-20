Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар

Рогов: в Тернополе после атаки дронов раздались взрывы и начался пожар

close
100%
«Владимир Рогов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

В городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотными летательными аппаратами произошли взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Перед взрывом были слышны звуки пролета дронов и последующие взрывы. На месте попадания начался сильный пожар», — отметил он.

Рогов уточнил, что в нескольких районах пропадала электроэнергия.

Утром 20 августа украинское издание «Телеграф» сообщило о взрывах в Киеве.

В ночь на 20 августа о взрывах в Хмельницкой области сообщил украинский телеканал «Общественное».

Вечером 19 августа в Киевской области произошли взрывы. Позднее взрывы были зафиксированы в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами