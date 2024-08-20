На западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар

В городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотными летательными аппаратами произошли взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Перед взрывом были слышны звуки пролета дронов и последующие взрывы. На месте попадания начался сильный пожар», — отметил он.

Рогов уточнил, что в нескольких районах пропадала электроэнергия.

Утром 20 августа украинское издание «Телеграф» сообщило о взрывах в Киеве.

В ночь на 20 августа о взрывах в Хмельницкой области сообщил украинский телеканал «Общественное».

Вечером 19 августа в Киевской области произошли взрывы. Позднее взрывы были зафиксированы в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.