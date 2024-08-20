Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ под Курском

Пленный боец Виталий заявил, что ВСУ несут большие потери в Курской области

close
100%
Yan Dobronosov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери в ходе боев в Курской области. Об этом заявил попавший в российский плен украинский военнослужащий Виталий, передает ТАСС.

Виталий служил в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, управлял автомобилем.

По его словам, он несколько раз отвозил мобилизованных на «точку» — место проведения военной операции, никто обратно не возвращался.

Боец рассказал, что украинское командование регулярно наказывало его за отказ воевать, в кого-то стрелять, он хотел лишь работать водителем.

«Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке... Я пару раз сидел в собачьей клетке за то, что отказывался что-то делать», — поделился Виталий.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами