Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери в ходе боев в Курской области. Об этом заявил попавший в российский плен украинский военнослужащий Виталий, передает ТАСС.

Виталий служил в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, управлял автомобилем.

По его словам, он несколько раз отвозил мобилизованных на «точку» — место проведения военной операции, никто обратно не возвращался.

Боец рассказал, что украинское командование регулярно наказывало его за отказ воевать, в кого-то стрелять, он хотел лишь работать водителем.

«Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке... Я пару раз сидел в собачьей клетке за то, что отказывался что-то делать», — поделился Виталий.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.