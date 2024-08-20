Два украинских беспилотника сбиты над Крымом за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Об этом информирует Минобороны РФ.

Отмечается, что таким образом была пресечена попытка Киева совершить очередную террористическую атаку с применением дронов на российские объекты.

Вечером 18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о ракетной опасности в городе, которую отменили через две минуты. Он также опубликовал видеоролик с предупреждением об угрозе с воздуха.

Позже губернатор сообщил, что украинские войска запустили ракеты-обманки по Крымскому полуострову с целью проверить боеспособность системы обороны.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что в Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ, следовавшие в направлении Крыма. Плавсредства держали курс в направлении Крымского полуострова.

9 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

Ранее в РФ призвали отрезать Украину от выхода к Черному морю.