Военный эксперт заявил о попытках ВСУ атаковать под Волчанском

Украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Липцов и Волчанска (на Харьковском направлении. --«Газета.Ru») активные бои не снижаются уже на протяжении недели. Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, невзирая на большие потери вооруженных формирований Украины, держится на высоком уровне», — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ в районе данных населенных пунктов чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны и БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» ульяновских десантников уничтожил временный пункт размещения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские артиллеристы-десантники стреляли с закрытых позиций на расстоянии более 20 километров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.