Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил о попытках ВСУ атаковать под Волчанском

Марочко: ВСУ, несмотря на потери, пытаются контратаковать под Волчанском

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Липцов и Волчанска (на Харьковском направлении. --«Газета.Ru») активные бои не снижаются уже на протяжении недели. Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, невзирая на большие потери вооруженных формирований Украины, держится на высоком уровне», — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ в районе данных населенных пунктов чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны и БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» ульяновских десантников уничтожил временный пункт размещения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские артиллеристы-десантники стреляли с закрытых позиций на расстоянии более 20 километров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами