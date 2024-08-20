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Генералу Попову хотят сократить срок ознакомления с материалами его дела

СК попросил генерала Попова ознакомиться с материалами дела до 21 августа

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РИА Новости

Следственный комитет РФ подал в военный суд ходатайство о том, чтобы установить срок ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, до 21 августа включительно. Об этом сообщают ТАСС.

«Прошу суд удовлетворить заявленное следственными органами ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемому и его защитнику по 21 августа включительно», — указано в документах, состоящих из 39 томов.

В настоящее время почти все участники судебного процесса уже ознакомились с материалами дела. Прокуратура передаст их в военный суд для рассмотрения по существу после утверждения обвинительного заключения.

Адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что ходатайство Следственного комитета будет рассмотрено 20 августа в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде.

«Иван Попов хоть и ознакомился с материалами, но просил следствие дать ему возможность проанализировать информацию с участием своего адвоката,» — пояснил защитник.

В мае 2024 года генерал-майора Ивана Попова задержали, арестовали, а затем перевели под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позже ему предъявили обвинения также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК).

Расследование касается хищения металлоконструкций на сумму более 105 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Генерал отрицает свою вину.

Ранее адвокат заявил, что подпись в деле генерала Попова подделана.

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