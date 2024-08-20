В Киеве произошли взрывы

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

Издание не приводит подробностей. В настоящее время в столице Украины действует воздушная тревога.

Вечером 19 августа в Киевской области произошли взрывы. Позднее взрывы были зафиксированы в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

18 августа министерство энергетики Украины сообщило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.