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Военный врач рассказал, как медики спасают людей при обстрелах в Курской области

РИА Новости: военные медики спасали тяжелых гражданских в Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Российские военные медики спасали многих жителей Курской области, которые пострадали при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир медицинской группы с позывным «Тяжелый».

Врач заявил, что российские медики столкнулись с большим потоком раненых гражданских в первые дни вторжения ВСУ в регион. Состояние многих из них, по словам командира группы, было тяжелым.

«Были случаи, когда нам привозили гражданских людей пожилого возраста, они эвакуировались из одного из населенников, и в них прилетел FPV-дрон. Шесть часов они валялись на дороге, военные наши их заметили, подобрали, привезли к нам, мы оказали помощь», — рассказал военный врач с позывным «Фрегат».

До этого военный корреспондент Александр Коц проанализировал, по каким мостам через реку Сейм в Курской области в настоящее время бьют украинские войска и каких еще шагов следует от них ждать. Журналист обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины используют планирующие авиабомбы для уничтожения сооружений.

Ранее экс-советник Кучмы предсказал будущее Зеленского при выходе ВСУ из Курской области.

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