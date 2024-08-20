Подразделение артиллеристов-десантников группировки «Днепр», в составе которого служит кубинский доброволец, с помощью орудия «Гиацинт-Б» уничтожило замаскированную американскую гаубицу М777 украинской армии на правом берегу Днепра в херсонском направлении. Об этом cообщает РИА Новости.

«Засекли гаубицу три семерки… То есть они очень-очень-очень долго скрывались. В течение дня их было практически не заметно. Мы думали, что это уже, может, макет, или что. Противник начал вести огонь. И тем самым (выдал себя и) мы их засекли… (Обнаружили) с помощью этого дрона («Сибирь-2»)…» — рассказал командир артразведки, оператор БПЛА с позывным «Тенор». Он добавил, что в итоге они передали координаты на огневую позицию, и орудие было уничтожено.

Командир артиллеристов-десантников, в составе которого служит кубинец, получил координаты от разведчиков и приказал подготовить «Гиацинт-Б» для удара по противнику. Артиллеристы быстро навели орудие и произвели залпы по указанным координатам.

Кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным «Чики» указал на сложную ситуацию в районе.

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