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Замаскированную гаубицу ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра

Отряд с кубинским добровольцем уничтожил гаубицу М777 на Херсонском направлении

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Reuters

Подразделение артиллеристов-десантников группировки «Днепр», в составе которого служит кубинский доброволец, с помощью орудия «Гиацинт-Б» уничтожило замаскированную американскую гаубицу М777 украинской армии на правом берегу Днепра в херсонском направлении. Об этом cообщает РИА Новости.

«Засекли гаубицу три семерки… То есть они очень-очень-очень долго скрывались. В течение дня их было практически не заметно. Мы думали, что это уже, может, макет, или что. Противник начал вести огонь. И тем самым (выдал себя и) мы их засекли… (Обнаружили) с помощью этого дрона («Сибирь-2»)…» — рассказал командир артразведки, оператор БПЛА с позывным «Тенор». Он добавил, что в итоге они передали координаты на огневую позицию, и орудие было уничтожено.

Командир артиллеристов-десантников, в составе которого служит кубинец, получил координаты от разведчиков и приказал подготовить «Гиацинт-Б» для удара по противнику. Артиллеристы быстро навели орудие и произвели залпы по указанным координатам.

Кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным «Чики» указал на сложную ситуацию в районе.

Ранее российский артиллерист рассказал, как ВСУ маскируют позиции.

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