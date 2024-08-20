В Курской области несколько солдат ВСУ сдались в плен российским морпехам

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) взяли в плен нескольких украинских военных в ходе боев в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие остановили продвижение украинской колонны. В результате, по информации министерства, морпехи захватили два бронетранспортера Stryker, броневик Roshel SARV и противоминную машину Cougar.

«За время боестолкновения были уничтожены девять единиц вражеской военной техники, среди которых бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV, боевики роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

До этого военнослужащие с позывными «Бык» и «Балу» рассказали, что колонна техники Вооруженных сил Украины в Курской области попала в засаду, которую организовали российские морпехи. По словам военных, они подпустили украинскую технику к себе на расстояние от 150 до 200 метров.

Ранее британский эксперт заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области.