Экспертиза по делу генерала Попова нашла неожиданный факт в документах

Проведенная почерковедческая экспертиза по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтвердила, что подпись в спорных документах ему не принадлежит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

«Экспертиза, инициированная Следственным комитетом, установила, что в документах, являющихся частью доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там подписываться», — отметил адвокат.

Буйновский добавил, что результаты экспертизы ставят под сомнение вину Попова. «Следовательно, доказательства, на которых основывается обвинение Ивана Ивановича, являются не прямыми, а косвенными», — подчеркнул он.

Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

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