Российские медики попали в засаду ДРГ во время эвакуации в Курской области

Во время эвакуации раненых российские военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), но все равно смогли спасти пострадавших. Об этом рассказал военный врач с позывным «Фрегат», передает РИА Новости.

«Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — сказал военный.

«Фрегат» добавил, что характер ранений, полученных в ходе боев в Курской области, отличается от других участков боевого соприкосновения. По словам медика, из-за высокой плотности боев в регионе военные получают преимущественно пулевые ранения. На других направлениях чаще всего встречаются осколочные травмы.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы отряда за минувшие сутки уничтожили свыше 10 единиц техники ВСУ. По его словам, ударам подверглась украинская техника разного рода и характера.

Ранее в МИД России исключили возможность переговоров с Украиной.