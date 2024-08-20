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Военный КНДР перебежал в Южную Корею через демаркационную линию

«Рёнхап»: северокорейский сержант перебежал на территорию Южной Кореи

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Министерство обороны Южной Кореи/AP

Солдат северокорейской армии пересек демаркационную линию и перебежал на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

Представители южнокорейской армии заявили, что зафиксировали переход военнослужащего КНДР через демаркационную линию, проследили за его последующими перемещениями, а затем взяли его под стражу. Выяснилось, что перебежчик имеет сержантское звание. В настоящее время он передан соответствующим южнокорейским структурам.

Инцидент произошел в уезде Косон провинции Канвондо в зоне ответственности 22-й дивизии армии Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР, когда те пытались пересечь границу. После предупредительных выстрелов северокорейские солдаты вернулись на свою территорию. Представитель армии Южной Кореи назвал инцидент случайным.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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