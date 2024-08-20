Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ хотят избежать сравнений с Третьим рейхом из-за событий в Курской области

Экс-офицер Розе: ФРГ пытается избежать сравнений атаки ВСУ с Курской битвой

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Правительство Германии пытается избежать параллелей атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, во время которой применялась немецкая техника, с Курской битвой. Об этом РИА Новости заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

«Это именно то, что немецкое правительство, конечно же, не хочет комментировать, поскольку это было бы фатально. Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки», — сказал он.

Подполковник бундесвера в отставке добавил, что на текущий момент украинская армия полностью зависит от решений западных партнеров. По его словам, без помощи Запада ВСУ «пришлось бы просто капитулировать».

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Глава ведомства отметил, что прекращение военной поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа».

Ранее Лавров назвал позором заявление ФРГ о немецком оружии в России.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами