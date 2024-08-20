Правительство Германии пытается избежать параллелей атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, во время которой применялась немецкая техника, с Курской битвой. Об этом РИА Новости заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

«Это именно то, что немецкое правительство, конечно же, не хочет комментировать, поскольку это было бы фатально. Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки», — сказал он.

Подполковник бундесвера в отставке добавил, что на текущий момент украинская армия полностью зависит от решений западных партнеров. По его словам, без помощи Запада ВСУ «пришлось бы просто капитулировать».

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Глава ведомства отметил, что прекращение военной поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа».

Ранее Лавров назвал позором заявление ФРГ о немецком оружии в России.