В Хмельницкой области Украины снова произошли взрывы

Новые взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«На Хмельнитчине снова звучали взрывы», — сказано в сообщении.

Телеканал не привел подробности случившегося.

Вечером 19 августа в Киевской области произошли взрывы. Позднее взрывы были в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

18 августа министерство энергетики Украины сообщило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.