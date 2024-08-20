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Новейшую версию «Панциря» испытали в боевых условиях

«Ростех»: в РФ прошли испытания новейшей версии ЗРПК «Панцирь» в боевых условиях

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

В России прошли испытания новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» в условиях боевой работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Комплекс «Панцирь-СМ-СВ», разработанный нашим холдингом «Высокоточные комплексы», подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы», — говорится в сообщении.

Новая версия ЗРПК предназначена для прикрытия Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) РФ. Она отличается от предшественников гусеничным шасси, которое позволит орудию перемещаться по снегу и бездорожью. Также «Панцирь-СМ-СВ» оснастили двумя типами ракет.

До этого генеральный директор компании-разработчика АО «Ремдизель» Александр Захаров заявил, что новый беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в ВС РФ. Он подчеркнул, что армия пытается использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава.

Ранее в зоне СВО опробовали новую систему «Зонт».

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