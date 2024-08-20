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Российские дипломаты заявили, что ВСУ применяют вооружения из Италии для ударов по РФ

Посольство России: Украина применяет итальянское оружие для ударов по РФ

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Petro Poroshenko/Global Look Press

Оружие и боеприпасы, которые Италия поставляет Киеву, применяются украинскими войсками в зоне специальной военной операции (СВО) и за ее пределами. Об этом газете «Известия» заявили в российском посольстве в Риме.

В дипломатическом представительстве отметили, что можно с высокой долей уверенности утверждать о применении итальянского вооружения при ударах по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

В качестве примера в посольстве привели уничтоженную в Курской области бронемашину Shield итальянского производства. Итальянские СМИ поспешили заявить, что официально власти Италии не передавало Украине данный тип бронемашин, а 11 экземпляров были куплены для армии два года на личные средства экс-президента Петра Порошенко. Однако, ввиду того, что правительство Италии засекретило номенклатуру поставок, эти бронемашины могли быть поставлены Киеву позднее.

Российские дипломаты подчеркнули, что в Италии периодически возникают внутриполитические баталии между сторонниками безоговорочной поддержки Украины и достаточно широкими слоями общества, не разделяющими подходов официального Рима к действиям режима Владимира Зеленского.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила итальянские медиа с гитлеровской газетой «Фелькишер Беобахтер».

Ранее сообщалось, что Италия пока не вернет детей-сирот Украине.

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