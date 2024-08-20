В Европарламенте высказались об оборонной промышленности Польши

Оборонная промышленность Польши может за год произвести столько артиллерийских снарядов, сколько хватит менее чем на неделю ведения военного конфликта. Об этом заявил евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера республики Михал Дворчик, передает РИА Новости.

По словам депутата, в Польше только одно предприятие занимается производством боеприпасов. В год фабрика может поставить около 30-40 тысяч снарядов, отметил экс-глава канцелярии.

«Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы», — сказал Дворчик.

В конце июля портал Defence24 сообщил, что армия Польши планирует купить партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. В рамках первой поставки польские военные намерены получить 159 автомобилей. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

В январе обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович заявлял, что Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта на Украине.

Ранее США выделили Польше кредит на ПВО.