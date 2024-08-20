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В Европарламенте высказались об оборонной промышленности Польши

Дворчик: произведенных за год в Польше боеприпасов не хватит на неделю войны

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Оборонная промышленность Польши может за год произвести столько артиллерийских снарядов, сколько хватит менее чем на неделю ведения военного конфликта. Об этом заявил евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера республики Михал Дворчик, передает РИА Новости.

По словам депутата, в Польше только одно предприятие занимается производством боеприпасов. В год фабрика может поставить около 30-40 тысяч снарядов, отметил экс-глава канцелярии.

«Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы», — сказал Дворчик.

В конце июля портал Defence24 сообщил, что армия Польши планирует купить партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. В рамках первой поставки польские военные намерены получить 159 автомобилей. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

В январе обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович заявлял, что Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта на Украине.

Ранее США выделили Польше кредит на ПВО.

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