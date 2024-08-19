Появилось свидетельство участия наемников из США в нападении на Курскую область

Боевики частной военной компании (ЧВК) из США Forward Observations Group (FOG) принимают участие в боевых действиях на территории Курской области. Это следует из опубликованной на странице FOG в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии.
На ней трое американцев в бронежилетах и с оружием позируют на фоне бронеавтомобиля HAMMV. Имеется пометка о геолокации в Курской области и комментарий «The boys in Kursk».
В центре фотографии находится основатель FOG Деррик Бейлс, с 2022 года тренирующий солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
До этого сообщалось, что в Суджанском районе Курской области 15 иностранных наемников удалось взять в плен.
Об участии наемников в атаке на Курскую область рассказывал и пленный украинский солдат. По его словам, когда ВСУ пресекали границу с Россией, по рации была слышна речь на английском, польском и, возможно, на французском языках.
Ранее журналисты WP прибыли в Суджу в сопровождении ВСУ.