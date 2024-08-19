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В Курской области колонна ВСУ попала в засаду российских морпехов

RT: в Курской области морпехи устроили засаду колонне техники ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала в засаду, которую организовали российские морпехи. Об этом RT рассказали военнослужащие с позывными «Бык» и «Балу».

По словам морпехов, они подпустили украинскую технику к себе на расстояние от 150 до 200 метров. После этого они открыли огонь с двух флангов, из-за которого, как утверждают военные, украинские войска не понимали, что делать дальше.

В результате операции, по данным «Быка» и «Балу», ВСУ потеряли два БТР Stryker, тяжелую бронемашину Cougar и несколько автомобилей.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные за минувшие сутки ликвидировали более 330 бойцов Вооруженных сил Украины на Курском направлении. По информации ведомства, за данный промежуток времени украинские формирования лишились четырех танков и 19 боевых бронемашин.

Ранее в ВСУ заявили, что операция в Курской области оказалась неэффективной.

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