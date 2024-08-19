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Британский эксперт заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис: вторжение в Курскую область будет стоить ВСУ огромных потерь

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Вторжение Украины в Курскую область ни к чему не приведет и будет стоить ее Вооруженным силам (ВСУ) огромных потерь в личном составе и технике. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran выразил британский военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, Украина «теряет пачками» танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, ракетные системы и иное вооружение. Одновременно с этим она требует у западных стран увеличить поставки военной техники, но каждый день боев приносит ВСУ лишь новые утраты.

Эксперт оценил атаку ВСУ на Курскую область как «чрезвычайно дорогостоящую» и заявил, что Украина потерпит крах на этом направлении.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

17 августа командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркурис заявил, что Украина «лишилась шанса на существование».

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Атаки на Курскую область
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