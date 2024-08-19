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Рогов заявил о взятии Нью-Йорка

Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк

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V&A Dudush/commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк на Донбассе, идет зачистка населенного пункта, поднят российский флаг. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка», — сказал Рогов.

По его словам, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, находящаяся в этом районе, отступила в сторону села Нелеповка.

19 августа ТАСС сообщал, что украинские войска практически утратили контроль над Нью-Йорком.

Нью-Йорк (бывший поселок Новгородское) расположен в 10 км от Горловки и 5 км от Торецка, где находится крупный гарнизон ВСУ. «Военная хроника» заявляет, что взятие поселка позволит улучшить ситуацию с безопасностью мирных жителей в Горловке и Донецке, а также приблизиться к Торецку.

Ранее войска РФ начали штурмовать Торецк с нескольких направлений.

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