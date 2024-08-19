В Госдуме назвали возможную цель визита Моди на Украину

Планы премьер-министра Индии Наренды Моди посетить Польшу и Украину могут свидетельствовать о том, что он хочет примерить на себя лавры миротворца. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик.

«Многие страны пытаются выступить этакими посредниками, предоставить площадку для переговоров, попытаться урегулировать конфликт. Что еще скроется за этими визитами? Трудно сказать, но это суверенное право любой страны посещать то или иное государство», — сказал парламентарий.

При этом, по его мнению, встреча с лидером государства, у которого истекли полномочия, — спорный шаг.

19 августа МИД Индии подтвердил визит Моди на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, разосланное аккредитованным в стране журналистам.

Отмечается, что дипведомство проведет специальный брифинг, «посвященный визитам премьер-министра в Польшу и на Украину». Даты поездки не объявлены.

Ранее уже сообщалось, что Моди планирует посетить Украину в конце августа.