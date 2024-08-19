Бывший руководитель уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков погиб в бою в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Севастополя.

Он погиб 12 августа при штурме села Мартыновка Суджанского района. Церемония прощания с ним пройдет 22 августа в городе Новочебоксарск.

УМВД России по городу рассказало, что за годы службы Яблоков прошел путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы в Новочебоксарске до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД РФ по Севастополю. На его счету много раскрытых преступлений, а также наград.

В 2023 году после увольнения из полиции по выслуге лет его зачислили добровольцем на службу в ВС РФ.

До этого британская газета The Guardian писала, что командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, полковника Эмиля Ишкулова отстранили от должности из-за несогласия с планом вторжения в Курскую область.

Ранее Зеленский объяснил атаку на Курскую область.