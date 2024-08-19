Российские войска отбили атаки ВСУ на три села в Курской области

Вооруженные силы России отразили атаки противника на три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Украинские штурмовые группы отброшены в боях у сел Ольговка, Русское Поречное и Черкасское Поречное. Противник потерял один танк, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и около 25 военнослужащих. Четверо бойцов ВСУ взяты в плен.

19 августа в Минобороны РФ рассказали об уничтожении подразделений ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки. По данным ведомства, российские войска действуют при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Военные ВС РФ выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ в лесных массивах, пресекая продвижение украинских войск вглубь российской территории.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

17 августа командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Курской области рассказала, как пряталась с семьей от иностранных наемников ВСУ.