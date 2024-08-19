Дроны ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал поселок Октябрьский. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался на парковке у местного промышленного предприятия, из-за чего у здания оказались выбиты окна и посечен фасад.

«Кроме того, огнем уничтожены три автомобиля. Сотрудники МЧС [РФ], оперативно прибывшие на место происшествия, потушили пожар, ликвидировав угрозу распространения возгорания на другие объекты», — подчеркнул глава Белгородской области.

Еще один украинский дрон атаковал село Петровка. В результате удара ВСУ повреждения получили одно частное домовладение и легковая машина, стоявшая рядом с участком.

По словам Гладкова, другой БПЛА упал в поле в районе села Вознесеновка. Беспилотник детонировал, спровоцировав возгорание травы.

В городе Шебекино произошла похожая ситуация. После атаки украинского летательного аппарата в населенном пункте загорелась растительность. Губернатор подчеркнул, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали все очаги возгорания.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал водитель грузовика.