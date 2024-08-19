Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли треть военнослужащих, участвующих в нападении на Курскую область. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Dialogue Works.

По его сведениям, для украинских войск все складывается «очень плохо».

Потери ВСУ в ходе столкновений на российской территории бывший аналитик считает серьезными. «И одному Богу известно, сколько из них ранено», — сказал Джонсон.

Действия армии Украины в Курской области он сравнил со ставкой в казино на деньги, отложенные на обучение детей. Бывший аналитик считает, что украинское командование проиграло, оставшись без ресурсов для продолжения боев.

Ночью 19 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через реку Сейм, разрушив три пролета. Что означают эти действия и как может развиваться обстановка в регионе, читайте в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее российский военный рассказал о бое с диверсантами в Курской области.