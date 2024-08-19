На Украине заявили, что ВС РФ могут прорвать фронт в Донбассе

Вооруженные силы РФ скоро могут совершить прорыв на Покровском направлении в Донбассе. Такое мнение выразил отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Politeka Online».

По его словам, российские военные очень быстро продвигаются на Покровском и Торецком направлении. На этих направления тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта, добавил полковник.

Стариков добавил, что ВС РФ нарастили темпы наступления на этих направлениях. Он назвал ситуацию на фронте тяжелой. При этом добавил, что тактический кризис назревает и на Южно-Донецком направлении.

19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР заявило, что подразделения ВСУ покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск).

15 августа глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что ВС РФ подошли «вплотную» к Покровску на подконтрольной Киеву части ДНР.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, чем грозит для Украины потеря Покровска в ДНР.