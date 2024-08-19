Военкор задумался о направлении дальнейших атак ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц проанализировал, по каким мостам через реку Сейм в Курской области в настоящее время бьют украинские войска и каких еще шагов следует от них ждать. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Журналист обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют планирующие авиабомбы для уничтожения мостов через реку Сейм в Глушковском районе. На данный момент есть информация об атаках на переправы в районе населенных пунктов Глушково, Карыж и Званное.

«Противник отрезал нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», — подчеркнул Коц.

На этом фоне он пришел к выводу, что в скором времени украинские войска могут «ломануться» через поселок Теткино к Карыжу. Два населенных пункта соединяет трасса, уточнил военный корреспондент.

«Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», — добавил журналист.

Как он отметил, солдаты Вооруженных сил РФ дали украинским формированиям уверенный отпор, после чего продвижение последних в Курской области «забуксовало». ВСУ продолжают совершать атаки, но их эффективность оказывается «даже не нулевой, а минусовой». В связи с этим Коц допустил, что в скором времени украинские войска попытаются открыть новое направление боевых действий.

Военный корреспондент выразил уверенность, что активизацией сражений в районе Теткино дело не обойдется. Есть вероятность, что ВСУ попробуют вторгнуться на российскую территорию со стороны населенного пункта Глухово в Сумской области. В таком случае целью украинских солдат станут город Рыльск и расширение плацдарма с соответствующей стороны реки Сейм.

«Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели», — предположил Коц.

По мнению журналиста, снабжение украинских войск на данном направлении будет организовано как в городе Волчанске в Харьковской области. ВС РФ «рубанули» здесь все мосты, но ВСУ продолжили поставлять товары при помощи понтонов.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили удары ВСУ по мостам в Курской области.