Артиллерист батальона БАРС-23 «Орел» с позывным «Квант» рассказал, как бойцы ВСУ маскируют свои артиллерийские позиции. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные прятали гаубицу М777 производства США с помощью миномета. Бойцы вели стрельбу синхронно, в результате не было понятно, какое именно орудие и откуда работает.

«Наш «Зоопарк» (РЛС контрбатарейной борьбы. — «Газета.Ru») засек оба орудия. Навели туда «Грады», отправили «Орлан» еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже «Мстой» раздолбали», — поделился военный.

«Квант» уточнил, что личных заслуг тут нет, уничтожение гаубицы является результатом командной работы.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск «Север» выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Российские войска действовали при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.