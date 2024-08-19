Алаудинов объяснил цели вторжения ВСУ в Курскую область

В ходе вторжения в Курскую область перед Вооруженными силами Украины стояла задача зайти в Курск и захватить Курскую атомную электростанцию. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись размещена в его Telegram-канале.

По словам Алаудинова, после изучения полученных материалов и допросов пленных он понял, что «в общей сложности задача была — курчатовская атомная станция, как можно больше территории взять, и зайти в сам Курск». После этого, по его словам, украинские власти могли уже «начать торговаться» с Россией об обмене территориями.

19 августа Алаудинов пояснил, что украинские военнослужащие на Курском направлении планируют передислоцироваться в попытке начать атаку на новом участке, однако российские силы держат ситуацию под контролем. По его словам, подразделения ВС РФ «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

Ранее сообщалось, что в Курской области захвачена группа украинских диверсантов.