Российские военные за сутки нанесли поражения четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 10 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Вишневка, Богдановка, Викторовка, Любимовка, Косица, Снагость, Меловой, юго-восточнее Коренево и западнее Мартыновки.

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-йдесантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Кружок, Ворожба, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области.

Потери украинской армии за сутки составили более 330-ти военных и 27 единиц бронетехники, а также восемь автомобилей, три миномета и два артиллерийских орудия.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 бойцов, 26 боевых машин пехоты, 54 танка, 123 автомобиля, 281 боевых бронированных машин, 48 бронетранспортеров, 27 артиллерийских орудий, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, пять установок зенитных ракетных комплексов, пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также четыре единицы инженерной техники.

Ранее Алаудинов объяснил цели вторжения ВСУ в Курскую область.