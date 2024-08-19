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В Минобороны РФ рассказали об уничтожении подразделений ВСУ южнее Скрылевки И Шептуховки

МО РФ: ВС РФ уничтожают диверсионные группы ВСУ южнее Скрылевки И Шептуховки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска действуют при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Военные ВС РФ выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ в лесных массивах, пресекая продвижение украинских войск вглубь российской территории.

Также отражены атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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