Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на одном из направлений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка», — написал он.
Украина работает над обеспечением оружием и «необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте», заявил украинский президент.
Зеленский рассказал, что главком ВСУ доложил ему и о новых деталях операции в Курской области.
По его словам, украинские войска «достигают поставленных целей», есть «очередное пополнение обменного фонда для нашего государства».
Президент и главком также обсудили некоторые аспекты украинской ракетной программы.
19 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск).
Ранее сообщалось, что Украина перебрасывает военных медиков в Сумскую область.