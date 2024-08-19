Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на одном из направлений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка», — написал он.

Украина работает над обеспечением оружием и «необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте», заявил украинский президент.

Зеленский рассказал, что главком ВСУ доложил ему и о новых деталях операции в Курской области.

По его словам, украинские войска «достигают поставленных целей», есть «очередное пополнение обменного фонда для нашего государства».

Президент и главком также обсудили некоторые аспекты украинской ракетной программы.

19 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее сообщалось, что Украина перебрасывает военных медиков в Сумскую область.