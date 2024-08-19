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Губернатор заявил о безуспешных попытках ВСУ продвинуться вглубь Курской области

Смирнов: попытки продвижения противника в Курской области безуспешны

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Попытки Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области остаются безуспешными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, «российские бойцы продолжают жечь технику ВСУ», а попытки продвижения противника вглубь Курской области не приносят Вооруженным силам Украины успеха.

Публикацию он сопроводил фотографиями подбитой техники ВСУ, уничтоженной российскими подразделениями из засады.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

17 августа командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на большие потери в элитных войсках ВСУ под Курском.

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Атаки на Курскую область
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