Губернатор заявил о безуспешных попытках ВСУ продвинуться вглубь Курской области

Попытки Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области остаются безуспешными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, «российские бойцы продолжают жечь технику ВСУ», а попытки продвижения противника вглубь Курской области не приносят Вооруженным силам Украины успеха.

Публикацию он сопроводил фотографиями подбитой техники ВСУ, уничтоженной российскими подразделениями из засады.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

17 августа командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на большие потери в элитных войсках ВСУ под Курском.