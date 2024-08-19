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ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Каменского, Тягинки, Новоданиловки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 75 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Каменского в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что потери Вооруженных сил Украины в зоне группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили до 170 солдат.

До этого ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П ВСУ в районе Вольного в Харьковской области, с помощью которого наносились удары по гражданским объектам в Белгородской области.

Также военные Северной группировки ВС РФ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) украинских войск.

Ранее ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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