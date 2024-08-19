Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили до 170 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла на этом направлении танк и две боевые машины пехоты. Также российские военные поразили 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, боевую машину РСЗО БМ-21«Град». За сутки удалось уничтожить склад беспилотных летательных аппаратов.

До этого российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П Вооруженных сил Украины в районе Вольного в Харьковской области, с помощью которого наносились удары по гражданским объектам в Белгородской области.

Также военные Северной группировки ВС РФ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) украинских войск.

Ранее ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ в Курской области.